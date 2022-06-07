Два корпуса больницы снесут в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону планируют снести два корпуса на территории городской больницы № 1 имени Семашко. Работы будут проведены в целях дальнейшей реконструкции учреждения.

Речь идет о поликлинике и отделении лечебно-трудовой терапии. Общая площадь зданий превышает 1,7 тыс. кв. м. Снос предусмотрен проектной документацией реконструкции больницы, пишет RostovGazeta.

Постановление о сносе зданий подписано сити-менеджером Алексеем Логвиненко.

В конце мая городским общественникам удалось заморозить снос старейших зданий в центре Ростова-на-Дону. Активисты просят оставить два дома на улице Московской, а также включить три здания на улице Станиславского в реестр объектов культурного наследия.