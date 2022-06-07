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Экономист оценил эффективность схемы избавления банков РФ от замороженных активов

Экономист Остапкович: если на Западе поставили цель добиться полной изоляции России, то все схемы будут аннулироваться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На каждую схему найдется контрсхема, всё зависит от дальнейшего поведения западных стран, заявил во вторник, 7 июня, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя предложенную Минэкономразвития схему по очистке банковских балансов от замороженных активов.

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По словам специалиста, сама схема разумная, однако найти контрудар на нее не составит никакой сложности, всё будет зависеть от контрагента, то есть от тех стран, которые экспортируют санкции.

«Я считаю, что нужно пробовать запускать какие-то схемы, но заранее надо быть готовым к тому, что эти схемы могут «перебить». Если они (страны Запада — Ред.) поставили цель добиться полной изоляции РФ — они будут добивать эти схемы вечно», — подчеркнул Остапкович в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день СМИ сообщили, что российские банки, попавшие под санкции, могут получить возможность очистить свои балансы по новой схеме. С предложением выступило Министерство экономического развития. Так, банкам предлагается пройти процедуру реорганизации по такому принципу: финансовые организации смогут создать новое юридическое лицо и передать ему все замороженные активы и пассивы по обязательствам перед зарубежными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании.

Стоимость активов и имущества, которые планируется передать новому юрлицу, будет определять независимый оценщик. При этом, как отмечается, их стоимость не может превышать стоимость пассивов, выводимых по аналогичной схеме.

Западные страны начали вводить международные консолидированные санкции против банковской системы РФ из-за начала военной спецоперации в Донбассе. В частности, ограничения включают заморозку активов ключевых российских банков. Помимо этого, банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВЭБ, а затем и Сбербанк отключили от системы SWIFT.

Между тем, как заявил 4 мая в интервью «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, после отключения от международной платежной системы Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ ничего страшного для банков и их клиентов не произошло. Он отметил, что отключение от системы других российских банков никак не отразилось на их работе.

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