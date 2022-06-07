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Наследственное право обсудят на ПМЮФ-2022

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Предназначение норм наследственного права в России традиционно связывают также с решением социальной задачи, а именно с необходимостью обеспечить за счет наследства тех нетрудоспособных граждан, кто при жизни наследодателя зависел от него. В рамках юбилейного Х Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 29 июня по 1 июля 2022 года, состоится сессия, посвященная вопросам наследственного права с точки зрения баланса между социальной функцией наследства и волей наследодателя.

Если завещание исключает из числа наследников тех близких наследодателю граждан, которые могли бы рассчитывать на получение наследства, то вне зависимости от воли наследодателя этим гражданам причитается обязательная доля в праве на наследство.

В случае, когда наследодатель не оставил завещание, указанную социальную функцию выполняет институт наследования нетрудоспособными гражданами. Даже институт очередей наследования по закону принято объяснять социальным назначением.

Процессы социально-экономической трансформации, запущенной в России в конце 80-х годов прошлого столетия, а также сопутствующая им активизация индивидуалистских начал в социальном портрете экономически активных граждан способствовали некоторому пересмотру подходов к социальной функции наследственного права. На этом фоне законодатель счел возможным изменить правила об обязательной доле в праве на наследство.

«В научной среде до сих пор продолжается критическое обсуждение объема и характера «социальных» выплат из наследственной массы. Перед российскими и иностранными экспертами стоит задача найти баланс между автономией воли наследодателя и социальными ожиданиями его близких», — отметила модератор сессии, председатель совета Исследовательского центра частного права Лидия Михеева.

Значение наследственного права связано не только с потребностью личности в передаче накопленных материальных благ своим потомкам и с обеспечением нуждающихся членов семьи за счет наследственной массы, но и с возможностью посредством ряда норм наследственного права обеспечить исполнение воли умершего за пределами его жизни, которую в настоящее время позволяют обеспечивать наследственный договор и наследственный фонд.

В сознании граждан, оценивающих возможности наследования, фигурируют такие мотивы, как передача накопленных материальных благ потомкам, обеспечение иждивенцев и «посмертное» влияние на поведение своих близких и на судьбу своих активов. Эти и многие другие вопросы эксперты смогут обсудить в рамках сессии на Х Петербургском международном юридическом форуме, основной темой которого стала тема «Остаться в праве».

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