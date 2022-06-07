«Газель» сбила подростка на электросамокате в Санкт-Петербурге

Автомобиль «Газель» сбил 16-летнего подростка на электросамокате в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне около 12:30 у дома № 65 на Бассейной улице. Машина наехала на ребенка при повороте на регулируемом пешеходном переходе.

Подросток получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Водителем «Газели» оказался 42-летний мужчина, которого дважды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту аварии проводится проверка.

24 мая на Камчатке «УАЗ Пикап» сбил 10-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Вместо того чтобы оказать пострадавшему первую помощь, водитель начал громко кричать. В УМВД по краю сообщили, что водитель управлял машиной без прав, потому что ранее был их лишен.