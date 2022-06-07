Власти Запорожской области назвали бессмысленным перенос столицы региона

Перенос столицы региона из Запорожья в Мелитополь не имеет смысла, половина населения области проживает в столице. Об этом во вторник, 7 июня, заявил первый заместитель, член главного совета военно-гражданской администрации региона Артем Шарлай.

«Стратегически навсегда переносить столицу в Мелитополь не имеет смысла, потому что все-таки Запорожье — это огромный промышленный центр, там гораздо лучше инфраструктура для выполнения функций главного города региона», — сказал он журналистам.

По его словам, в Запорожье проживает более половины населения региона, поэтому логичнее было бы освободить город и вернуть его к нормальной мирной жизни.

Кроме того, как он сообщил ТАСС, вопросы о проведении референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ прорабатываются технически, однако сроки пока не определены.

«Пока этот вопрос прорабатывается, потому что еще значительная часть области, где проживает почти половина населения, находится под контролем Запада, нацистов. Жители самого города Запорожье сейчас проголосовать не смогут, потому что, если они скажут «да», что «хотим в Россию», — их тут же СБУ (Служба безопасности Украины. — Ред.) заберет в свои застенки, люди там запуганы», — заявил он.

Днем ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что до освобождения города Запорожье временной столицей Запорожской области является Мелитополь, так как это выгодно в текущих условиях с точки зрения логистики.

«Во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами — Бердянском и Энергодаром», — объяснил он.

25 мая Рогов заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Тогда власти Запорожья сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ. По словам замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексея Селиванова, порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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