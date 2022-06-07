Приамурье получит средства на строительство детсадов с яслями

Амурская область вошла в число российских регионов, которым выделят средства из федерального бюджета на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от 1,5 до 3 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Наряду с Амурской областью средства получат Башкирия, Калининградская область и Подмосковье. Планируется строительство новых зданий или приобретение новых помещений. В общей сложности в этих регионах создадут 842 дополнительных места для малышей. Вследствие повышения доступности дошкольных организаций повысится рождаемость. При необходимости это позволит родителям раньше выходить на работу, уверены в правительстве.

Как пишет ИА PriamurMedia, в этом году в федеральном бюджете предусмотрено более 1,7 млрд рублей на создание дополнительных меси для детей ясельного возраста. В следующем на эти цели выделят более 3,3 млрд рублей. Работа проводится в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что в Амурской области до 2024 года капитально отремонтируют больницу в поселке Новобурейский. На эти цели из областного бюджета выделили 221,3 млн рублей. В здании необходимо заменить инженерные коммуникации и привести в порядок помещения. Уже сейчас проводится оснащение больницы современным оборудованием в рамках нацпроекта «Здравоохранение».