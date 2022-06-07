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Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в доме в Волгоградской области

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка в результате пожара в частном доме в поселке Елань Волгоградской области. В момент возгорания мальчик был дома один.

По данным правоохранительных органов, вечером 6 июня родители отправились на помощь к другу, чья машина сломалась на подъезде к Елани. В этот момент ребенок спал. Когда 24-летняя женщина и 23-летний мужчина вернулись домой, деревянное строение уже горело по всей площади. Предполагается, что очаг возгорания находился в зальной комнате. Пожарные вынесли ребенка из дома без признаков жизни и с ожогами лица и конечностей, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Предполагается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Правоохранительные органы дадут оценку действиям родителей. Семья характеризуется как положительная.

5 июня две женщины и мужчина погибли при пожаре в частном доме в Тюменской области. В момент возгорания люди спали. По предварительной версии, причиной пожара стала плохо потушенная сигарета.

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