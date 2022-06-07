В Госдуме назвали поддержку отечественных брендов правильной мерой

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев прокомментировал во вторник, 7 июня, заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о выделении 500 млн рублей на поддержку продвижения отечественных брендов.

Выделение средств государством является очень правильной и своевременной мерой, считает парламентарий.

«Она даст возможность нашим производителям через средства массовой информации стать известными широкому кругу потребителей», — сказал Нифантьев в беседе с RT.

По его мнению, 500 млн рублей — только начало «масштабной кампании по продвижению отечественных брендов».

«Сейчас с уходом с рынка многих иностранных компаний для российских брендов, в том числе совсем небольших компаний, открыто окно возможностей, чтобы быстро и ярко заявить о себе, а государство будет всячески этому способствовать, предлагая новые меры поддержки», — заключил он.

Ранее в этот день Мантуров сообщил, что Россия выделит 500 млн рублей на рекламу отечественных брендов, в первую очередь на телевидении, сообщается на сайте kp.ru.

Также он высказался об увеличении предельной доли рынка для ритейла до 35% с нынешних 25%. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Мантуров назвал это временной мерой, вызванной уходом с российского рынка иностранных компаний.

Днем ранее правительство дало поручение экономическому блоку проработать запуск промышленной ипотеки под 5%. Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны до 9 июня доложить о результатах работы. Запуск проекта позволит предприятиям получать льготные кредиты на покупку недвижимости у промышленных предприятий.

Власти РФ начали принимать меры поддержки бизнеса и граждан на фоне новых антироссийских санкций, введенных странами Запада после начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.