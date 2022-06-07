Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ приостановила сотрудничество с Японией в области промысла морских живых ресурсов
Мир
Ле Пен поддержала Макрона в призыве не унижать Россию
Туризм
РФ сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией
Армия
В Главном военно-морском параде примут участие 47 кораблей
Общество
ГД приняла проект о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет
Мир
ВСУ применили в ДНР самоходную артиллерийскую установку «Пион»
Мир
В Запорожской области заявили о проработке технических вопросов референдума
Туризм
В Узбекистане сняли все коронавирусные ограничения для туристов
Мир
Росгвардия сбила в Харьковской области несколько беспилотников
Экономика
Путин сообщил о начале работы над федеральным бюджетом на ближайшие три года
Экономика
Уровень безработицы в РФ достиг минимального исторического уровня

Петербуржцы стали оформлять автокредиты почти на 40% реже

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Санкт-Петербурга на 37,5% реже стали оформлять автокредиты. Показатель рассчитывался за период с января по апрель текущего года. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на информацию Национального бюро кредитных историй.

Ехать подано: маткапитал хотят разрешить тратить на покупку машины
Депутаты Госдумы предлагают расширить возможности использования целевых выплат

Также за первые четыре месяца 2022 года объем выдачи автокредитов сократился на 49,9% в Свердловской области, на 45% в Самарской области, на 44,1% в Челябинской области и на 41,3% в Пермском крае. В Ленинградской области показатель упал на 40,4%, а в Москве — на 34,5%.

Всего за указанный период времени в России выдали автокредитов на 221,2 млрд рублей. Сумма оказалась на 35% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

При этом больше всего автокредитов с января по апрель взяли в Москве (28,4 млрд рублей), Московской области (18,3 млрд) и Петербурге (15,5 млрд).

25 мая сообщалось, что в России только один человек из 10 планирует покупку машины в этом году. Итоги опроса показали, что 9% респондентов собираются менять машину только через пять лет; 10% попытаются купить новый автомобиль через три года; 14% надеются обновить свою машину через 1–2 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022