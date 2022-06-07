Петербуржцы стали оформлять автокредиты почти на 40% реже

Жители Санкт-Петербурга на 37,5% реже стали оформлять автокредиты. Показатель рассчитывался за период с января по апрель текущего года. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на информацию Национального бюро кредитных историй.

Также за первые четыре месяца 2022 года объем выдачи автокредитов сократился на 49,9% в Свердловской области, на 45% в Самарской области, на 44,1% в Челябинской области и на 41,3% в Пермском крае. В Ленинградской области показатель упал на 40,4%, а в Москве — на 34,5%.

Всего за указанный период времени в России выдали автокредитов на 221,2 млрд рублей. Сумма оказалась на 35% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

При этом больше всего автокредитов с января по апрель взяли в Москве (28,4 млрд рублей), Московской области (18,3 млрд) и Петербурге (15,5 млрд).

25 мая сообщалось, что в России только один человек из 10 планирует покупку машины в этом году. Итоги опроса показали, что 9% респондентов собираются менять машину только через пять лет; 10% попытаются купить новый автомобиль через три года; 14% надеются обновить свою машину через 1–2 года.