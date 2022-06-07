Девочка утонула на глазах у своей младшей сестры в Приамурье

В Амурской области в селе Марково Благовещенского района утонула 11-летняя девочка. Это уже второй подобный несчастный случай за последние несколько дней.

ИА PriamurMedia в пресс-службе СУ СКР по региону рассказали, что девочка погибла 7 июня при купании в местном водоеме. Проводится доследственная проверка, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. При обследовании водоема водолазы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Амурской области обнаружили тело девочки и подняли его на поверхность.

Амурская служба новостей со ссылкой на свидетелей пишет, что две сестры, 8 и 11 лет, без ведома родителей пошли купаться. Старшая сестра прыгнула в воду и попала в глубокое место, из которого не смогла выбраться самостоятельно.

6 июня сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели восьмилетней девочки при купании в озере. Трагедия произошла вечером в субботу, 4 июня, на озере «Лапина» в селе Сосновый Бор Зейского района. По предварительным данным, компания детей ушла купаться на озеро, не предупредив взрослых. Восьмилетняя девочка начала тонуть.