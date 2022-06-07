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Росгвардия сбила в Харьковской области несколько беспилотников

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Фото: РИА Новости
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Военнослужащие Росгвардии сбили несколько беспилотников в Харьковской области и уничтожили управлявших аппаратами операторов. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба ведомства.

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«В Харьковской области военнослужащие Росгвардии сбили беспилотник-камикадзе Warmate польского производства и украинский беспилотник «Каратель», а также уничтожили артиллерийским огнем операторов, управлявших беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Как уточняется, росгвардейцы определяют положение операторов беспилотников с помощью комплекса противодействия беспилотным воздушным системам. После этого они передают их координаты артиллерийским подразделениям.

Министерство обороны России ранее 7 июня сообщило, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было сбито 12 украинских беспилотников. Они были обнаружена в районах населенных пунктов Липцы, Стрелечье, Дементьевка, Бородоярское, Марьино, Петровское, Граково, Малые Проходы Харьковской области и в Васильевке Николаевской области.

Всего, по данным Минобороны РФ, с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса уничтожены 1139 беспилотников.

Накануне средства ПВО сбили украинский Миг-29 в районе Славянска Донецкой Народной Республики. Также были ликвидированы 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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