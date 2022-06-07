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В Красноярском крае приостановлена работа лагеря после отравления детей

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Фото: ТАСС/Александр Колбасов
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Приостановлена работа детского лагеря в городе Зеленогорске Красноярского края, где у 16 отдыхающих детей была обнаружена острая кишечная инфекция. Об этом 7 июня сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии.

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«Работу приостановили. Всех детей распустили до окончания инкубационного периода», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Лагерь приостановил работу до 14 июня.

По факту отравления детей на оздоровительно-образовательной базе отдыха «Зеленогорская» начата доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Дети стали жаловаться на ухудшение самочувствия с 3 по 5 июня, у пострадавших в возрасте от восьми до 15 лет выявлена острая кишечная инфекция.

«В ходе проверки будет проверено соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря, в том числе организаторами детского питания», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В конце мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вспышки сальмонеллеза в детском саду в Городце (Нижегородская область). С 9 по 22 апреля в медицинские учреждения обратились 17 воспитанников детского сада. Семь детей в возрасте до двух до семи детей были госпитализированы в инфекционное отделение.

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