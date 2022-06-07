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Российские художники представят NFT-коллекцию к юбилею Петра I

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Фото: ТАСС/Роман Пименов
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К юбилею первого российского императора Петра Великого, который отметят 9 июня 2022 года, будет презентована NFT-коллекция «Peter350», созданная при коллаборации двух российских художников. К 350-летию со дня рождения Петра I художники представят самую большую в современном искусстве NFT-коллекцию из 350 цифровых объектов, созданных вручную в стиле поп-арт и гравюры.

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«Пётр I всегда был инициатором и любителем самых современных технологий и прогресса. И к памятной дате 9 июня, когда в России широко будут отмечать 350 лет со дня рождения императора, мы выпускаем 350 NFT в стиле pop-art и средневековой гравюры. Таким образом мы совместили традиции и инновации. Каждый NFT сделан в большом разрешении, имеет уникальный дизайн и ни разу не повторяется», — рассказал один из авторов коллекции Алексей Сергиенко.

Презентация проекта состоится в «Арт-центре Сергиенко» в Санкт-Петербурге, где можно будет увидеть первую работу — именно она вдохновила авторов на начало серии. Также, по словам Сергиенко, среди NFT скрыта головоломка, разгадав которую можно найти скрытую картину под номером 0 и послание от императора.

3 июня сообщалось, что в Третьяковской галерее откроется выставка «Петр Великий. Усы властелина», посвященная портретам первого императора и в особенности эволюции его усов. Основу выставки, которая откроется 8 июня, составляют живописные и скульптурные работы из фондов Третьяковской галереи.

Представленные на выставке изображения показывают эволюцию усов правителя по мере его взросления, развития личности, изменения его статуса и роли в мире, а также в зависимости от настроения и состояния здоровья, моды и круга общения.

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