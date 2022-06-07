Жителя Удмуртии будут судить за 38 эпизодов телефонного мошенничества

В Иркутской области передано в суд уголовное дело по фактам телефонного мошенничества в отношении 38 человек. Обвинения предъявлены 33-летнему жителю Удмуртии.

В 2021 году в полицию города Саянска поступило обращение от 68-летней женщины. Пенсионерка сообщила, что ей позвонили от имени родственника, которому требовалась финансовая помощь. Ущерб составил 20 тыс. рублей. В ходе проверки сотрудники МВД выявили аналогичные случаи мошенничества, а также вышли на след подозреваемого.

По данным ИА «Сусанин», полицейские приехали из Иркутской области в Удмуртию для задержания мужчины. Обвиняемый обзванивал потерпевших с апреля по декабрь 2021 года и просил перевести деньги. От действий мошенника пострадали люди в возрасте от 40 до 90 лет, общий ущерб составил больше 200 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

В начале июня вахтовик в Якутии лишился 1,6 млн рублей из-за телефонного мошенничества. Злоумышленники представились сотрудниками банка и сообщили, что кто-то якобы пытается получить доступ к счету потерпевшего. Мужчине предложили оформить кредит и перевести средства на «безопасный» счет.