Путин сообщил о рисках снижения производства в отрасли черной металлургии

Ряд отраслей, в частности черная металлургия, сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 7 июня на совещании по экономическим вопросам, предложив проанализировать тенденции в отраслях экономики и обсудить дополнительные меры поддержки.

Отмечается, что уже был проведен ряд отраслевых совещаний, на которых представители бизнеса и профильных ведомств обозначили приоритетные задачи и дальнейшие действия. Помимо этого, были приняты решения о конкретных мерах поддержки предприятий, компаний и трудовых коллективов в нынешних условиях. Президент призвал к тому, чтобы доводить эти решения до практической реализации, а также помогать отраслям преодолевать трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств.

«Добавлю, необходимо усилить работу по этим и некоторым другим направлениям, максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения», — сакцентировал внимание российский лидер.

Он подчеркнул, что необходимо держать в фокусе внимания проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители, поставщики и подрядчики, чтобы «своевременно, адресно и эффективно отвечать на те вызовы, которые возникают».

Он сообщил также, что за первые четыре месяца этого года промышленное производство в России прибавило 3,9%, в апреле же немного сократилось. При этом, заметный спад отмечается в автомобильной промышленности и нефтепереработке. При этом позитивная динамика отмечается в сельском хозяйстве и сфере строительства. Российский лидер подчеркнул, что рост и укрепление этих отраслей играют определяющую роль для развития целых регионов и территорий страны, а также для повышения качества жизни граждан.

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