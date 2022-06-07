Уровень безработицы в РФ в мае достиг минимального исторического уровня

Уровень безработицы в России в мае стал минимальным за всю историю, но риски на рынке труда сохраняются. Об этом во вторник, 7 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Также отмечу низкую безработицу. В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за всё время наблюдений», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

1 июня гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин заявил, что в России сохраняется благоприятная ситуация на рынке труда, уровень безработицы в апреле стал минимальным за последние 10 лет. По его словам, рост найма сотрудников в РФ продолжается. Соискатели востребованы на рынке труда, на это указывает рост зарплат сотрудников — на 16,4% выше, чем месяцем ранее.

20 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России количество зарегистрированных безработных снизилось в период с 9 по 16 мая на 11 тыс. — до 679,1 тыс. человек.

Ранее, 4 мая, глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что около 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. Министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. В стране порядка 3,1 млн безработных, по словам Котякова, их количество в России не растет. Кроме того, гражданам доступно около 1,9 млн вакансий.

Тогда же Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.