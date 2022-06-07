Первую очередь улицы в Оренбурге построят за 278 млн рублей

Власти Оренбурга готовы выделить более 278 млн рублей на строительство первого пускового комплекса улицы Маршала Советского Союза Рокоссовского. Проезд соединит проспект Победы и улицу Терешковой.

В первый пусковой комплекс входит левая проезжая часть дороги с половиной разделительной полосы. Подрядчику предстоит выполнить инженерную подготовку территории, земляные работы, обустроить наружные электрические сети и сети канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Также необходимо уложить асфальт и выполнить благоустройство. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

Строительство трех полос будет начато в июле 2022 года и продлится до 31 августа 2024 года. После строительства улица станет главной в микрорайонах «Времена года» и им. Рокоссовского.

Финансирование будет вестись из городского, регионального и федерального бюджетов. Заказчиком работ выступает управление строительства и дорожного хозяйства Оренбурга.