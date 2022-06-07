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УАЗы и Lada получат китайские ABS
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УАЗы и Lada получат китайские ABS

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Автомобили УАЗ и Lada, которые после введения антироссийских санкций перестали получать от немецкой фирмы Bosch антиблокировочную систему тормозов, начнут принимать поставки китайских ABS.

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Теперь, как сообщили на сайте «Дром», первой моделью с ABS китайской фирмы Trinova станет Largus. Из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции на территории Китая поставки компонентов задержали, что привело к переносу запланированного на конец июня выпуска первых обновленных моделей автомобиля. После импорта ABS в России сразу же начнут выпускать Granta и Niva.

Со ссылкой на представителей «АвтоВАЗа» указано, что после перезапуска Ларгуса и отладки логистики с завода в Тяньцзине ABS Trinova начнет функционировать и с остальными моделями российских автомобилей.

УАЗ в настоящий момент не сертифицировал модели с китайской ABS. Сейчас пересертификацию проходит только «Буханка» без антиблокировочной системы.

3 июня «АвтоВАЗ» анонсировал возобновление производства автомобилей Lada Granta на заводе Тольятти с 8 июня.

В компании подчеркнули, что на «АвтоВАЗе» уже возобновлена работа других подразделений — производства двигателей, шасси, штамповочного производства, логистики, которые обеспечивают производство Lada Granta.

Из-за острой нехватки автомобильных комплектующих производственные линии на «АвтоВАЗе» периодически уходили в простой с начала марта, в мае также был застой. В компании сообщали о цели наладить выпуск импортозамещенных версий Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих.

24 мая генеральный директор компании Максим Соколов на встрече с коллективом тольяттинского автозавода сообщил, что «АвтоВАЗ», вероятно, запустит производство автомобилей в начале июня. Соколов подчеркнул, что одной из основных задач предприятия является сохранение его коллектива.

Разговоры о том, что «АвтоВАЗ» начнет выпускать упрощенные автомобили, появились в марте, но в пресс-службе завода информацию не подтвердили. 18 мая источник на волжском автозаводе сообщил «Известиям», что в конце мая начнется выпуск Lada Granta, соответствующей нормам Евро-2. Он подтвердил: несмотря на то что из машины убрали всё, что было можно, она тем не менее сохранила каталитический нейтрализатор.

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