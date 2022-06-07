Электрички возобновят движение из Омской области на север Казахстана

С 8 июня возобновится движение электропоездов по маршруту Петропавловск — Исилькуль — Петропавловск. Для поезда жителям Омской области необходимо получить ПЦР-тест на коронавирус.

Движение электричек было приостановлено в связи с пандемией. Так как ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется, было принято решение о возобновлении транспортного сообщения. С конца мая ведется продажа билетов на участок от Исилькуля до Юнино. После пересечения границы пассажирам необходимо оплатить проезд у проводника с помощью терминала, оплата производится в тенге. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Маршруты №6974 и №6980 будут отправляться из Петропавловска в 8:56 и 21:41, в Исилькуль они прибывают в 11:55 и 0:38. Отправление обратных маршрутов производится в 15:01 и 5:07.

Для въезда на территорию Казахстана требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19,отобранный не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения. Вакцинированным гражданам и детям до пяти лет тест предъявлять не нужно.