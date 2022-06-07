Минпромторг предложил убрать часть иностранных компании из списка системообразующих

Минпромторг России предложил исключить из списка системообразующих предприятий иностранные компании, которые приостановили свое развитие в РФ. Соответствующее письмо ведомство направило в Минэкономразвития, сообщил «Известиям» замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов.

В тексте письма, в частности, упоминаются такие торговые марки, как Inditex (Zara, Massimo Dutti и другие), IKEA, H&M. Согласно действующим нормам, в список системообразующих попадают компании, которые платят в РФ налоги на сумму 1,8 млрд рублей в год. Перечь не является публичным.

«Мы направили письмо об их исключении. Все, кто остановил работу в России не могут быть системообразующими, так как ничего не образуют», — подчеркнул он.

24 мая Госдума приняла в первом чтении проект, допускающий внешнее управление в объявивших об уходе из России компаниях. Новые нормы могут коснуться компаний, принявших решение об уходе с российского рынка без очевидных экономических причин.

9 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» рассказал, что у министерства есть план по замене ушедших компаний из России. Он добавил, что Россия с 2014 года начала формировать государственно-информационную систему промышленности. По его словам, страна выходит уже на второй этап импортозамещения, который начался в прошлом году.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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