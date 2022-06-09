Обратимый процесс

Новость об отказе от Болонского процесса быстро разнеслась по сообществу представителей образования и науки. Да и в обществе в целом вызывала существенный отклик. Однако что скрывается за этим термином? Изначально это процесс, направленный на содействие мобильности кадров внутри государств Европейского союза. Но не только и не столько академических. Стирая границы, требовалось обеспечить некоторую взаимозаменяемость специалистов, унификацию знаний, умений, навыков для представителей сходных профессий, в то же время существенно расширяя возможности для получения высшего образования в сопредельных государствах. Всё остальное — образовательные кредиты, двухуровневая система подготовки — лишь инструменты, служащие достижению поставленных целей. Но история давно вышла за изначальные рамки — в глобальном мире страны за пределами Евросоюза тоже восприняли идею. Россия присоединилась к процессу два десятилетия назад, как и многие другие государства, в том числе Белоруссия и Казахстан.

Сегодня мы видим совершенно разные истории. Есть успешно выстроенные программы магистратуры, позволяющие перезагрузить процесс обучения, где, к примеру, бакалавр инноватики может стать магистром психологии и успешным молодым ученым в профильной сфере, а система адаптационных курсов сглаживает разницу между специализациями. Есть и неудачные, где будущий магистр-египтолог обучается множеству слабо связанных с будущей специальностью исторических дисциплин, но на краеугольный предмет «История Египта» отводится лишь семестр.

Болонская система обросла в массовом сознании множеством мифов. Многие уверены, что степень бакалавра — это незаконченное высшее. Но на самом деле выпускники бакалавриата получают диплом государственного образца о высшем образовании.

Бытует мнение, что магистратура готовит ученых, а не квалифицированные кадры для промышленности. Действительно, правильно организованная академическая магистратура — это два года исследований, за которые можно подготовить основную часть кандидатской диссертации, а то и всю ее целиком. Плюс пройти хорошую научную школу. А вузам такая магистратура позволяет укрепить связи с исследовательскими учреждениями и создать собственную научную инфраструктуру.

Однако есть и прикладные магистратуры. Вузы могут предложить множество интересных индустрии программ в партнерстве с лидирующими промышленными компаниями. В результате таких альянсов создаются конкурентоспособные условия (высокая зарплата, маленькие группы), которые позволяют вовлекать в учебный процесс лучших преподавателей не только базового вуза.

Это серьезно изменило ориентированное на индустрию образование. Целевой набор специалитета — как правило, это люди, не добравшие баллов, которые зачастую становятся не самыми сильными студентами. Они обязаны потом отрабатывать у плательщика за полученное высшее образование и поэтому автоматически получают работу на предприятии. В магистратуре иная система мотивации, и организации не должны трудоустраивать тех, кто есть, а могут выбирать лучших.

Считается, что отечественная высшая школа всегда работала по одноступенчатой системе. Но, например, медицинское образование в СССР предполагало шесть лет базового обучения на абстрактного врача, потом год или два в интернатуре или ординатуре по конкретной специальности. Офицеры начинали обучение с высших военных училищ и направлялись к месту службы, затем лучшие командиры поступали в профильные академии, а претендующие на высшие управленческие должности обучались еще и в академии Генштаба (аналог бизнесового MBA).

Ключевое преимущество нескольких ступеней образования — это возможность осознанного выбора жизненного пути. И это выбор, который можно делать несколько раз, перезапуская карьеру, если что-то не получается.

Система подготовки специалистов соответствовала потребностям Советского Союза, но в условиях новой России остро возник вопрос на получение второго высшего образования. Сегодня мы живем не в той реальности, что 20 или 50 лет тому назад. Изменения — непременный атрибут нашей жизни, скорость реакции на них стала быстрее, появляются и прогнозируются к появлению новые профессии. На рынке образовательных услуг вузы конкурируют не только между собой, но и с платформами онлайн-обучения. Очередному специалитету на договорной основе сложно соревноваться с набором из интенсивных курсов от лучших университетов и признанных практиков. А вот форма магистратуры позволяет создать симбиоз, давая возможность выбора нужной специализации, высокоинтенсивного обучения необходимым предметам, обеспеченной вузовской гарантией качества и полноценным дипломом этого вуза.

Мобильность студентов и преподавателей при Болонской системе — процесс, направленный в разные стороны. Подобная интеграция позволила создать в России с нуля ряд серьезных исследовательских подразделений с участием, то есть базированием здесь, крепких зарубежных ученых. Учиться в Россию приезжают и студенты из стран с высоким уровнем дохода, но такие истории штучны. Большинство иностранных студентов едут из бывшего СССР или стран, с которыми у нас довольно давнее и глубокое сотрудничество. И нужно признать, что, к примеру, бизнес-школ мирового уровня, конкурентоспособных по отношению к Гарвардской или Стенфордской школам бизнеса, у нас пока нет.

Сегодня есть вузы, где успешно освоились с двухуровневой системой подготовки. Есть те, где не смогли преодолеть формальный подход и недовольство, которые часто обусловлены перегруженностью преподавателей, множеством совместителей и слабостью методического блока. Есть и другие, где специалитет и буквой, и духом лучше соответствует профессии, не предполагающей мобильности. Но вернуться во вчерашний день невозможно. В недавнем интервью министр науки и высшего образования России Валерий Фальков дал понять, что о тотальной отмене бакалавриата и магистратуры речи не идет. Стратегия делегировать право выбора вузам (не просто ректорам, проректорам, ученым, наблюдательным или студенческим советам по отдельности) кажется довольно разумной. Судьями же будут заявления абитуриентов и отзывы выпускников.

Автор — руководитель образовательной программы, заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ

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