Тарасова оценила повышение минимального возраста фигуристов для соревнований

Повышение минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет не сыграет роли, они продолжат делать то, что делают, на том же высоком профессиональном уровне. Об этом заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила во вторник, 7 июня.

«Я думаю, для нас это не имеет значения. Мы в любом возрасте будем побеждать. Они видят, что у нас много девочек хороших маленьких, и они, естественно, хотят это на корню погубить. Но они не понимают, что из этих маленьких девочек вырастают большие. И им уже 17 лет, и они катают и будут катать», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее в этот день Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) решил повысить минимальный возраст фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет, начиная с сезона-2024/25.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. В следующем сезоне он останется прежним. В сезоне-2023/24 он составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/25 уже поднимется до 17 лет.

Ранее во вторник ISU не принял поправку в устав, которая позволяет временно отстранить от членства в организации Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает телеканал «360». За принятие поправки проголосовал 71 делегат конгресса ISU при необходимых 77 голосах.

Накануне сообщалось, что делегаты конгресса ISU провели тайное голосование по допуску российской делегации к участию в мероприятии и выборам на руководящие посты ISU. Большинство делегатов поддержали допуск делегаций из РФ и Белоруссии.

Ранее, 1 марта, Международный союз конькобежцев запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам из этих стран запретили выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.

Конгресс проходит в отеле Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa в Таиланде с 6 июня до 10 июня.

В 2022 году участники мероприятия обсудят почти 250 предложений. Также состоятся выборы на должности должностных лиц cоюза.