Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 7 июня об уничтожении артиллерией Вооруженных сил (ВС) России одной переданной украинской стороне Норвегией самоходной установки и двух гаубиц американского производства.

«В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-миллиметровая самоходная установка М109А3, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Пион», — заявил генерал.

Он также сказал, что поражены оперативно-тактической авиацией 65 районов сосредоточения живой силы и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, уничтожены 170 националистов, десять танков, две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», а также батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей.

Помимо этого, за сутки российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 12 украинских беспилотников.

По данным Министерства обороны России на 7 июня, с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса уничтожены: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотников, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок РСЗО, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, 3464 единицы специальной военной автомобильной техники.

6 июня Конашенков сообщил, что российская авиация ликвидировала американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в районе Северска Донецкой Народной Республики. Ракетными войсками и артиллерией был поражен 431 район скопления живой силы и техники украинских военных.

В тот же день российская авиация уничтожила производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой в Харьковской области.

Также в оборонном ведомстве показали кадры нанесения ударов экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бомбардировщики применяют управляемые высокоточные ракеты Х-29 класса «воздух–поверхность». Они предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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