Количество пчелосемей сократилось в Башкортостане

Количество пчелосемей сократилось в Башкирии за полтора года. К такому выводу пришли специалисты министерства сельского хозяйства республики.

По данным ведомства, на текущий момент в Башкортостане насчитывается почти 215,1 тыс. пчелосемей. По данным за февраль 2021 года, в республике содержали свыше 221 тыс. пчелосемей. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Число пчеловодов увеличилось до 12,3 тыс. В основном пчеловодством занимаются в личных подсобных хозяйствах, также пчел содержат индивидуальные предприниматели, коллективные фермерские хозяйства и общества с ограниченной ответственностью.

В мае 2021 года большое количество пчелосемей погибло из-за обработки территорий от непарного шелкопряда. Пасечников не оповестили о распылении препаратов. Ущерб составил свыше 17 млн рублей.

В мае массовую гибель пчел зарегистрировали в Курской области.