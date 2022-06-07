Мост в Оренбургской области закрыли для транспорта из-за подтопления

Движение автомобилей прекращено по мосту через реку Чаган в Первомайском районе Оренбургской области. Переправа оказалась подтоплена в результате повышения уровня воды.

На опасном участке 7 июня установлены предупреждающие знаки и ограждения. Мост полностью скрылся под водой, из-за чего перекрыт участок дороги между Зарево и Революционным. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

С 24 мая ограничено движение по мосту через реку Сакмара на подъезде к селу Кондуровка от автодороги Каменноозерное–Медногорск. Для местных жителей организовали объезд.

Все ограничения будут сняты при снижении уровня воды в реках и освобождении мостов.

В конце мая в Зейском районе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива реки Правый Уркан. Дорога Зея–Тыгда оказалась перемыта в трех местах.