Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт объяснил нежелание Японии уходить из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Эксперт Митрахович: выход Японии из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» стал бы нерациональным решением
0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович во вторник, 7 июня, в беседе с «Известиями» объяснил нежелание Японии выходить из российских нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Истерический максимум: Европе грозит инфляционный шок из-за новых санкций
Отказ от российских энергоресурсов кратно усилит дальнейший рост цен

По словам специалиста, для Японии нет никакого смысла выходить из проектов, так как поиск альтернативы приведет к дополнительным тратам, а также потере средств от уже работающего проекта. Кроме того, в случае выхода Японии из проектов будут найдены альтернативные покупатели.

При этом Митрахович отметил, что отказ Японии от участия в проектах всё же вероятен, однако не сейчас, а в перспективе будущего.

«Если Япония оттуда уйдет, возможно, активы купят китайцы, что для Японии невыгодно. Китайцы будут иметь дешевый доступ к энергоресурсам в отличие от США», — подчеркнул Митрахович.

О решении Японии сохранить участие национальных компаний в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они крайне важны для экономической безопасности страны, стало известно ранее в этот день.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть ресурса из РФ Токио получает с Сахалина.

31 мая финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев объяснил отказ страны выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», несмотря на давление со стороны Запада, как яркий пример прагматичности и здравого экономического смысла. Более того, специальная операция в Донбассе привлекла внимание Японии и простимулировала наращивание доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку крупные западные нефтекомпании, такие как Shell и British Petroleum, отказались от российских нефти и газа и вышли из участия в российских проектах, напомнил специалист.

В марте Shell прекратила свою деятельность в России, в том числе и по добыче и производству СПГ «Сахалин-2», в котором ей принадлежало 27,5% акций. В мае Shell сообщила о потере около $4 млрд после ухода из РФ. При этом японские компании Marubeni и Itochu дополнительно инвестировали в нефтяной проект «Сахалин-1», из которого вышла американская Exxon Mobil.

31 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о нежелании выходить из проекта «Сахалин-2». Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт СПГ из России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022