Эксперт объяснил нежелание Японии уходить из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович во вторник, 7 июня, в беседе с «Известиями» объяснил нежелание Японии выходить из российских нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

По словам специалиста, для Японии нет никакого смысла выходить из проектов, так как поиск альтернативы приведет к дополнительным тратам, а также потере средств от уже работающего проекта. Кроме того, в случае выхода Японии из проектов будут найдены альтернативные покупатели.

При этом Митрахович отметил, что отказ Японии от участия в проектах всё же вероятен, однако не сейчас, а в перспективе будущего.

«Если Япония оттуда уйдет, возможно, активы купят китайцы, что для Японии невыгодно. Китайцы будут иметь дешевый доступ к энергоресурсам в отличие от США», — подчеркнул Митрахович.

О решении Японии сохранить участие национальных компаний в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они крайне важны для экономической безопасности страны, стало известно ранее в этот день.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть ресурса из РФ Токио получает с Сахалина.

31 мая финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев объяснил отказ страны выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», несмотря на давление со стороны Запада, как яркий пример прагматичности и здравого экономического смысла. Более того, специальная операция в Донбассе привлекла внимание Японии и простимулировала наращивание доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку крупные западные нефтекомпании, такие как Shell и British Petroleum, отказались от российских нефти и газа и вышли из участия в российских проектах, напомнил специалист.

В марте Shell прекратила свою деятельность в России, в том числе и по добыче и производству СПГ «Сахалин-2», в котором ей принадлежало 27,5% акций. В мае Shell сообщила о потере около $4 млрд после ухода из РФ. При этом японские компании Marubeni и Itochu дополнительно инвестировали в нефтяной проект «Сахалин-1», из которого вышла американская Exxon Mobil.

31 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о нежелании выходить из проекта «Сахалин-2». Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт СПГ из России.