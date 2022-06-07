ВС РФ за 10 дней уничтожили 51 единицу поставленной Киеву иностранной техники

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ за 10 дней уничтожили на Украине 51 единицу военной техники, поставленной из-за рубежа.

«В том числе — 12 боевых бронированных машин, 21 155-миллиметровая гаубица, две РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил он 7 июня на селекторном совещании.

Он также заявил, что общее количество сдавшихся в плен военных вооруженных сил Украины ВСУ превысило 6,4 тыс. человек, говоря о промежуточных итогах спецоперации по защите Донбасса. Помимо этого, освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца.

Днем ранее сообщалось, что всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки РСЗО, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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