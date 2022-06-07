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Delivery Club извинился перед Долецкой за сбившего ее курьера

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Delivery Club извинился перед бывшим главным редактором журнала «Vogue Россия» Аленой Долецкой за аварию с участием курьера сервиса доставки еды в Москве. Об этом в пресс-службе компании рассказали во вторник, 7 июня.

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«Мы находимся на связи с командой Алены Долецкой. Курьер, который мог быть участником инцидента, предварительно установлен. Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами, которым мы оказываем максимальное содействие», — заявили в компании телеканалу «360».

Также Delivery Club принес свои извинения Долецкой и ее команде, пожелав журналистке скорейшего выздоровления.

Ранее в этот день Долецкая сообщила, что после наезда курьера Delivery Club находится дома и чувствует себя нормально.

По ее словам, 6 июня она с ассистентом переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда ее сбил курьер на электровелосипеде доставки Delivery club. Он скрылся с места происшествия. Подъехавший полицейский уточнил, нужна ли помощь, и тоже уехал.

Долецкая добавила, что молодой человек остановился помочь пострадавшим. Он вынес им воды и тоже уехал, так как не мог стоять на Остоженке. Пострадавшие добрались до дома, сменили окровавленную одежду и посетили травматолога.

У Долецкой оказался перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, ей был наложен гипс, передает RT. Также у журналистки многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы.

В настоящее время правоохранители ведут расследование обстоятельств ЧП.

Как ранее рассказал источник, инцидент произошел в Кропоткинском переулке.

Алена Долецкая — российский журналист, переводчик, главный редактор Interview Russia с момента его запуска в декабре 2011 года и Interview Germany, главный редактор Vogue Russia с 1998 по 2010 год.

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