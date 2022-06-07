Шадаев: РФ перенаправит интернет-трафик через Азию при отключении Европой от точек обмена

Россия перенаправит интернет-трафик через Азию в случае отключения точек обмена в Европе. Об этом 7 июня рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

«У нас есть план «Б»: через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — пояснил он на форуме «CNews Forum Кейсы 2022».

В настоящее время обмен трафиком на европейском направлении продолжается, однако глава Минцифры напомнил об инцидентах, связанных с отключением российских операторов.

У «Ростелекома», как у главного магистрального оператора, такой план уже есть, добавил Шадаев.

25 мая в США призвали отказаться от планов по отключению России от интернета. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, интернет должен оставаться «свободным и открытым» внутри государства.

При этом неделей ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов отмечал, что США прекратили взаимодействие с Россией по теме информационной безопасности. Он указал, что Вашингтон не готов прилагать усилия для создания глобальной системы обеспечения кибербезопасности.

12 марта лондонская биржа интернета LINX объявила об отключении ключевых провайдеров России «Мегафона» и «Ростелекома». Эту информацию «Известиям» подтвердил источник в отрасли связи. На скорости интернета в России данные ограничения не сказываются, что также подтвердили в пресс-службе «Ростелекома».