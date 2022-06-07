Deutsche Bank перевез из России в ФРГ несколько сотен IT-специалистов

Немецкая финансовая организация Deutsche Bank перевезла несколько сотен своих IT-специалистов, ранее работавших на территории России, в Германию. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

В РФ работало около 1500 программистов Технологического центра Deutsche Bank, в настоящий момент перевезено несколько сотен, однако их количество может увеличиться, так как интерес к подобному предложению проявило свыше половины сотрудников. Так организация постарается избежать существенных рисков, которые может потерпеть в случае эскалации напряженных отношений между Россией и Евросоюзом (ЕС) и невозможности продолжения работы Технологического центра как такового.

18 мая РБК со ссылкой на источники сообщил о прекращении Deutsche Bank отношений с некоторыми крупными российскими банками, у которых в нем были открыты корреспондентские счета в евро.

Второй источник рассказал, что у Deutsche Bank «осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций». Он добавил, что если число операций у банка увеличивается, то Deutsche Bank закрывает счет.

В марте Deutsche Bank сообщил в своем Twitter, что закроет бизнес в России из-за спецоперации Москвы в Донбассе. Финансовая организация также напомнила, что сократила присутствие в РФ еще в 2014 году.

Иностранные банки задумались об уходе из России на фоне ужесточения санкционной политики Запада в ответ на операцию в Донбассе. 10 марта Goldman Sachs объявил об уходе из России, писал Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Затем нидерландский банк Rabobank прекратил деятельность в России. Другие инвестбанки — американский JP Morgan Chase, немецкий Commerzbank — также заявляли, что собираются уйти из РФ.

Москва объявила специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля на фоне ухудшения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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