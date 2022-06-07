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Отменен второй концерт Киркорова за неделю

В Ставрополе отменен концерт Киркорова
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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В Ставрополе отменен концерт Филиппа Киркорова. Об этом 7 июня сообщили в Ставропольском Дворце культуры и спорта.

Выступление народного артиста России было запланировано на 20 июня.

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В администрации площадки отметили, что вынуждены отменить мероприятие по независящим от них причинам. Зрителям смогут вернуть стоимость купленных билетов.

1 июня также был отменен концерт Киркорова в Пятигорске. Тогда поводом стали жалобы верующих из-за номера «Мария Магдалена», во время которого певец ходит по огромному кресту. Гендиректор Северо-Кавказской филармонии Светлана Бережная также предполагала, что мероприятие могло сорваться из-за низких продаж билетов.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская в ответ заявила, что скандальный номер останется в репертуаре артиста, но будет изменен. Она отмечала, что «гастрольный тур состоится и это будет настоящий праздник для каждого города».

В афише, опубликованной на официальном сайте Киркорова, остается запланированным только один концерт в Майкопе. Выступление в столице Адыгеи должно состояться 18 июня.

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