Отменен второй концерт Киркорова за неделю

В Ставрополе отменен концерт Филиппа Киркорова. Об этом 7 июня сообщили в Ставропольском Дворце культуры и спорта.

Выступление народного артиста России было запланировано на 20 июня.

В администрации площадки отметили, что вынуждены отменить мероприятие по независящим от них причинам. Зрителям смогут вернуть стоимость купленных билетов.

1 июня также был отменен концерт Киркорова в Пятигорске. Тогда поводом стали жалобы верующих из-за номера «Мария Магдалена», во время которого певец ходит по огромному кресту. Гендиректор Северо-Кавказской филармонии Светлана Бережная также предполагала, что мероприятие могло сорваться из-за низких продаж билетов.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская в ответ заявила, что скандальный номер останется в репертуаре артиста, но будет изменен. Она отмечала, что «гастрольный тур состоится и это будет настоящий праздник для каждого города».

В афише, опубликованной на официальном сайте Киркорова, остается запланированным только один концерт в Майкопе. Выступление в столице Адыгеи должно состояться 18 июня.