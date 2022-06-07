Минпросвещения не откажется от традиционной системы обучения в школах

Россия никогда не откажется от традиционной системы обучения и воспитания школьников, но использование технологий в ситуациях, подобных пандемии или болезни учеников, помогает им не терять мотивацию к обучению и позволяет избежать пробелов в знаниях. Об этом 7 июня в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Наш принцип — сохранение классического образования, общение учителя и учеников, потому что образование — не только обучение, но это и воспитание», — напомнил он.

Школа воспитывает нравственные ценности, патриота страны, добавил министр.

Он отметил, что Минпросвещение вместе с «Ростелекомом», с Министерством цифрового развития, компанией VK, создали платформу в дополнение к традиционной системе образования. Она позволит общаться школьникам между собой в социальной сети.

Однако принцип этой соцсети закрытый, в ней проверенная информация. Школьники смогут пообщаться по изучаемым ими предметам с обучающимися в другом регионе. Кроме того, система позволит учителям повышать квалификацию не выезжая из города, где они проживают.

«Мы со всеми министрами, со всеми регионами проводим видео-конференц-связи на базе нашей отечественной системы «Сферум». Использовали технологии проведения единого государственного экзамена, которые зарекомендовали себя уже достаточно серьезно с точки зрения отражения различных атак, система устойчивая», — добавил Кравцов.

25 мая он рассказал в интервью «Известиям» об интеграции детей Донбасса из освобожденных территорий в российский образовательный процесс. По словам министра, необходимо провести работу и объяснить школьникам и учителям, какие значимые события происходили на самом деле и как развивалась история России и Украины.

Как добавил министр, в настоящее время разрабатывается специальная программа, к работе над которой привлекли лучших экспертов из педагогических вузов, методистов, в том числе коллег из Крыма.