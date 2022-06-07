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СК РФ опубликовал кадры места гибели топ-менеджеров VK в НАО

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Фото: СК РФ
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СК РФ опубликовал кадры с места гибели в Ненецком автономном округе первого заместителя гендиректора VK Владимира Габриеляна и директора по закупкам компании Сергея Мерзлякова 7 июня.

Тела Габриеляна и Мерзлякова обнаружили утром 7 июня. Как указали в СК, тела погибших на вертолете доставят в город Нарьян-Мар, где будут проведены опознание и судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. В опубликованном материале можно увидеть место обнаружения тел, где всё еще находятся сотрудники МЧС.

Показаны также кадры начатой следствием проверки. О ней ранее в этот день сообщил СК РФ, отметив, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным следствия, трое мужчин и женщина, супруга одного из них, на двух вездеходах передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Большой Бугрянец в районе села Шойна транспорт перевернулся и его потащило течением в море. Женщине и одному из мужчин удалось спастись. Габриелян и Мерзляков пропали. Их тела обнаружили в ходе поисково-спасательной операции.

В 2005 году Габриелян занял пост вице-президента и технического директора VK. В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте нынешнего года он вошел в совет директоров компании.

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