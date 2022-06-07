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Китаист объяснил тайное строительство объекта ВМС Китая в Камбодже

Китаист Портяков объяснил, зачем Пекину тайно строить военно-морской объект в Камбодже
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zhang Liyun
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Строительство военно-морского объекта Китая в Камбодже было бы естественно, поскольку это вписывается в общую политику военного усиления КНР. Об этом во вторник, 7 июня, заявил «Известиям» главный научный сотрудник центра политических исследований и прогнозов развития Китая Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков.

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«С одной стороны, [создание базы] было бы естественно, потому что это вписывается в общую политику военного усиления Китая в том числе путем размещения своих воинских частей за рубежом. К тому же, после довольно длительного периода охлаждения отношений с Камбоджей в связи с тем, что Китай поддерживал режим красных кхмеров, всё вернулось на круги своя, сейчас для Камбоджи КНР — один из наиболее крупных экономических спонсоров и реальный партнер в том числе в плане обеспечения безопасности», — пояснил он.

По словам эксперта, с этой точки зрения Камбоджа для Китая является очень удачным вариантом и географически, и политически. Однако есть и вторая сторона, указал китаист, отметив, что КНР в последние два-три года часто приписывают то, что страна не делала и не собиралась делать.

«По-прежнему устойчивыми остаются обвинения в том, что Китай пытается проецировать свою экономическую мощь за границей путем усиления своего военно-морского флота и за счет попыток использовать зарубежную территорию так, как это традиционно делали и делают США, а именно путем создания военных баз», — подчеркнул Портяков.

При этом эксперт добавил, что бывают такие данные, которые до точного выяснения обстоятельств сложно подтвердить или опровергнуть, а новость о том, что Китай создает в Камбодже морскую базу, относится к такой категории информации. Он также напомнил, что долгое время казалось слухами намерение КНР создать базу в Джибути, но позднее там появился пункт дозаправки и технического обеспечения судов.

«Но для этого была вполне естественная причина, поскольку военные суда Китая участвовали в том районе в защите региона от морского пиратства, особенно со стороны Сомали. Из того же разряда и недавний слух о намерении Китая создать военно-морскую структуру вблизи Соломоновых островов. Реальный же ответ на пока не ясный вопрос о базе в Камбодже даст сама жизнь», — резюмировал Портяков.

Как сообщила накануне американская газета The Washington Post, западные официальные лица считают, что Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования его вооруженными силами.

При этом обе страны отрицают это и принимают чрезвычайные меры для сокрытия данной деятельности, утверждается в материале. Как говорится в публикации, Пекин рассчитывает поддерживать присутствие «в северной части камбоджийской военно-морской базы Реам на берегу Сиамского залива».

В 2019 году газета The Wall Street Journal сообщила, что Китай и Камбоджа заключили тайное соглашение, которое предоставляет военным КНР исключительное право пользоваться базой Реам в течение 30 лет. Как говорится в материале WP, в конце прошлой недели китайский чиновник якобы подтвердил изданию, что военные и ученые КНР будут использовать часть базы.

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