Правительство выделит 500 млн рублей на рекламу российских брендов

Россия выделит 500 млн рублей на рекламу отечественных брендов. Об этом 7 июня сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Правительство одобрило выделение субсидий на поддержку рекламы российских брендов, в первую очередь на телевидении», — заявил Мантуров на форуме «Неделя российского ритейла».

По его словам, в пилотном режиме будет выделено 0,5 млрд рублей.

Мантуров также высказался об увеличении предельной доли рынка для ритейла до 35% с нынешних 25%. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу.

«Мы решили в определенном смысле подготовиться, откорректировать закон о торговле, который позволяет увеличивать долю присутствия на рынке в определенных районах, которые сегодня представлены той или иной российской компанией», — отметил министр.

Мантуров назвал это временной мерой, вызванной уходом с российского рынка иностранных компаний.

Днем ранее правительство дало поручение экономическому блоку проработать запуск промышленной ипотеки под 5%. Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития должны до 9 июня доложить о результатах работы. Запуск проекта позволит предприятиям получать льготные кредиты на покупку недвижимости у промышленных предприятий.

Власти РФ начали принимать меры поддержки бизнеса и граждан на фоне новых антироссийских санкций, введенных странами Запада.