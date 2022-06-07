Назван новый генеральный партнер РПЛ

Букмекерская компания Winline станет генеральным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ) на ближайшие четыре сезона — с 2022/23 по 2025/26.

Соглашение о партнерстве подпишут в скором времени. Сумма контракта составит 11,04 млрд рублей.

«По условиям соглашения, Winline получит эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории своих услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ на ТВ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги», — рассказали в пресс-службе компании.

По словам президента РПЛ Ашота Хачатурянца, компания Winline, которая станет партнером лиги в категории «букмекер», зарекомендовала себя с «самой лучшей стороны в партнерстве с ведущими российскими спортивными турнирами и клубами».

Маркетинг-директор компании Александр Запольских, в свою очередь, рассказал, что в ближайшее время будет разработана совместная с РПЛ программа, которая «позволит реализовать миссию Winline как амбассадора спорта в этом новом амбициозном партнерстве». «Мы намерены использовать весь имеющийся потенциал и доступные нам инструменты, чтобы число футбольных болельщиков в России множилось, а их интерес к главной лиге страны постоянно рос», — подчеркнул он.

Winline является одним из лидеров индустрии ставок на спорт в России. В конце 2021 года ее признали второй самой быстрорастущей компанией страны по итогам последних трех лет. Winline выступает в качестве партнера российских и международных турниров и клубов, среди которых UFC, баскетбольная Евролига, футбольные клубы «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», баскетбольные ЦСКА, «Зенит» и УНИКС, киберспортивный Virtus Pro.

Winline также является стратегическим партнером таких медийных проектов, как «Коммент.Шоу», «Взял мяч», «Скользкий лед». Кроме того, весной этого года стартовал проект Winline «Медиалига».