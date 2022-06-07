Посол РФ в Белграде рассказал о возмущениях сербов отменой визита Лаврова

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что жителей Сербии возмутил срыв визита главы МИД РФ Сергея Лаврова из-за действий западных стран. Об этом он рассказал во вторник, 7 июня, в эфире телеканала «Россия 24».

«Вы не представляете, какое возмущение действиями Запада среди сербской общественности, что началось. Здесь Сергея Викторовича ждали, его очень любят, он очень популярен и авторитетен в Сербии. Здесь он был бы совершенно потрясающе (принят. — Ред.), готовились мероприятия, людьми готовились, без всяких указаний в поддержку России, в поддержку министра иностранных дел, нашего руководства, президента РФ», — сказал он.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория не предоставили дипломатического разрешения на выполнение полета воздушного судна с Сергеем Лавровым на борту над своими территориями и закрыли небо.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данное решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории враждебным действием.

Сам же Лавров, комментируя произошедшее, отметил, что «брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов. Действия стран, запретивших пролет самолета с российской делегацией в Сербию, он назвал возмутительными.

Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство в связи с обстоятельствами, которые помешали приезду Лаврова в Белград, и заявил, что Сербия, несмотря ни на что, сохранит свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский путь развития, сохраняя традиционные дружеские и партнерские отношения со странами на всех континентах.