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Легковая иномарка сбила 11-летнего велосипедиста в Рязанской области

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В Михайлове Рязанской области в результате наезда иномарки пострадал 11-летний велосипедист. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла в понедельник, 6 июня, около дома № 1 по улице Победы. Легковая Hyundai сбила 11-летнего мальчика на велосипеде, который проехал по переходу на красный сигнал светофора.

В результате наезда ребенок получил различные травмы, пишет 62INFO.ru. Ему была оказана медицинская помощь. О состоянии пострадавшего не сообщается.

24 мая на Камчатке «УАЗ Пикап» сбил 10-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Вместо того, чтобы оказать пострадавшему первую помощь, водитель начал громко кричать матом. В УМВД по краю сообщили, что водитель управлял машиной без прав, потому что ранее был их лишен.

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