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Блогер Юрий Дудь подал административный иск к Минюсту России

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Блогер и журналист Юрий Дудь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) подал иск к министерству юстиции Российской Федерации. Информация опубликована на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Административный иск поступил в Лефортовский районный суд 1 июня.

«Категория дел: 207 — прочие (возникающие из административных и иных публичных правоотношений)», — говорится в базе данных.

Как отмечается, предварительное заседание запланировано на 16 июня. Остальные подробности не приводятся.

Министерство юстиции России 15 апреля опубликовало обновленный реестр физлиц, признанных иностранными агентами, куда попал блогер. Также в нем оказались журналисты Карен Шаинян, Кирилл Кругликов, политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин и другие.

24 апреля «Известия» выяснили, что в новом законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» содержатся нормы, согласно которым в единый реестр иноагентов могут быть включены родственники получивших такой статус людей, если они будут признаны аффилированными с ними лицами и станут заниматься политической деятельностью.

Согласно пояснительной записке, законопроект даст новое определение того, кто может быть признан в России иноагентом. Указаны способы выйти из создающегося объединенного реестра. Среди них: прекращение деятельности юрлица, общественного/иного объединения в связи с его ликвидацией; смерть физического лица. Кроме того, уполномоченный орган может исключить из списка, если во время внеплановой проверки окажется, что иноагент в течение определенного времени не получал поддержки от иностранных источников или отказался от нее и вернул помощь иностранному лицу.

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