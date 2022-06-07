Блогер Юрий Дудь подал административный иск к Минюсту России
Блогер и журналист Юрий Дудь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) подал иск к министерству юстиции Российской Федерации. Информация опубликована на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
Административный иск поступил в Лефортовский районный суд 1 июня.
«Категория дел: 207 — прочие (возникающие из административных и иных публичных правоотношений)», — говорится в базе данных.
Как отмечается, предварительное заседание запланировано на 16 июня. Остальные подробности не приводятся.
Министерство юстиции России 15 апреля опубликовало обновленный реестр физлиц, признанных иностранными агентами, куда попал блогер. Также в нем оказались журналисты Карен Шаинян, Кирилл Кругликов, политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин и другие.
24 апреля «Известия» выяснили, что в новом законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» содержатся нормы, согласно которым в единый реестр иноагентов могут быть включены родственники получивших такой статус людей, если они будут признаны аффилированными с ними лицами и станут заниматься политической деятельностью.
Согласно пояснительной записке, законопроект даст новое определение того, кто может быть признан в России иноагентом. Указаны способы выйти из создающегося объединенного реестра. Среди них: прекращение деятельности юрлица, общественного/иного объединения в связи с его ликвидацией; смерть физического лица. Кроме того, уполномоченный орган может исключить из списка, если во время внеплановой проверки окажется, что иноагент в течение определенного времени не получал поддержки от иностранных источников или отказался от нее и вернул помощь иностранному лицу.