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Топ-менеджер VK Габриелян погиб в Ненецком автономном округе

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При переправе через реку в Ненецком автономном округе погибли первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам компании Сергей Мерзляков. Об этом 7 июня сообщили в холдинге, а позднее подтвердила пресс-служба СК РФ Следственного управления по Архангельской области и НАО.

По предварительным данным следствия, мужчины, супруга Габреляна Алена и их спутник Сергей Ольсевич участвовали в экспедиции, на двух вездеходах-амфибиях фирмы «Шерп» они передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Большой Бугрянец в районе села Шойна транспорт перевернулся его потащило течением в море.

Супруга Габриеляна и Ольсевич ехали на одном вездеходе и им при помощи двух местных жителей удалось выбраться.

Тела Габриеляна и Мерзлякова обнаружили утром 7 июня. Как указали в СК тела погибших на вертолете доставят в город Нарьян-Мар, где будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

СК РФ сообщило о проведении проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В 2005 году Габриелян занял пост вице-президента и технического директора VK. В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте нынешнего года он вошел в совет директоров компании.

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