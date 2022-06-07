Певец Абрамов «промяукал» в ответ на просьбу прокомментировать смертельное ДТП

Российский певец Олег Абрамов, известный как Radio Tapok, 7 июня «промяукал» в ответ на просьбу прокомментировать смертельное ДТП, в которое он попал под Москвой.

О происшествии ранее в этот день сообщил источник. По его данным, авария произошла на Пятницком шоссе у деревни Брехово. При этом в полицию о ДТП сообщил сам Абрамов.

По словам артиста, автомобиль Porsche, в котором он находился в качестве пассажира, съехал в кювет, после чего загорелся. В результате аварии погиб водитель иномарки.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов известен своими эквиритмичными переводами известных произведений, а также рок-версиями российских и советских песен. Популярность в интернете артист также приобрел благодаря русским кавер-версиям песен таких известных зарубежных групп, как Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.