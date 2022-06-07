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Российская авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил России поразила за сутки 65 районов сосредоточения живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 7 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Также высокоточными ударами ракет были уничтожены две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и свыше 170 националистов. Авиация ликвидировала девять танков, батарею полевой артиллерии, а также восемь автомобилей ВСУ различного назначения.

Артиллерия ВС РФ, по словам представителя Минобороны, уничтожила переданную Норвегией 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109А3 и две гаубицы М777 производства США.

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«В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-миллиметровая самоходная установка М109А3, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Пион», — подчеркнул генерал-майор.

Конашенков отметил, что ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса не допускают обстрелов и возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о сознательном разрушении ВС РФ культурного наследия государства.

6 июня Минобороны продемонстрировало боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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