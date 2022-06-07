Пожар в подъезде жилого дома произошел в Астрахани

В Астрахани в подъезде многоквартирного дома произошел пожар. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает «Астрахань-24».

Инцидент произошел 6 июня в 20.48 на улице Михаила Луконина. В доме номер 9 загорелась внутренняя отделка подъезда. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

Местные жители справились с огнем самостоятельно, до прибытия пожарных. На месте отработали также 2 единицы техники и восемь человек личного состава МЧС.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на 31 мая в Вологодской области при пожаре в дачном доме пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Огонь полностью уничтожил мансарду и охватил площадь 60 кв. м.