Французский лидер Эммануэль Макрон заявив о недопустимости «унижения» Российской Федерации на международной арене, высказал то, чего боятся жители ряда стран. Об этом 7 июня заявил обозреватель финской газеты Iltalehti Лаури Нурми.

«Эммануэль Макрон вслух сказал то, чего боялись украинцы, финны, эстонцы, латыши, литовцы, поляки, грузины и молдаване», — считает журналист.

Президент Франции 3 июня отметил, что Россию нельзя унижать. По его словам, когда военные действия прекратятся, будет возможность «проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии». Он сообщил, что французская сторона должна выполнять роль посредника в сложившейся ситуации.

По мнению финского обозревателя Нурми, так Макрон предвидел для страны «роль мостостроителя». Журналист считает, французский лидер готов частично признать правомерность специальной военной операции по защите Донбасса, которую проводит Россия с 24 февраля.

Макрон неоднократно отмечал важность диалога с Москвой. 3 июня он заявил, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел с президентом РФ Владимиром Путиным, за последние полгода составила 100 часов. Он также называл своим долгом продолжение переговоров с российским лидером на фоне спецоперации по защите Донбасса. Кроме того, политик Марин Ле Пен заявляла, что Россия — великая держава, сближение с которой необходимо Европе в интересах безопасности континента

Накануне депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил газете Valeurs Actuelles, что Евросоюз оказался втянутым в антироссийскую риторику под давлением представителей стран Восточной Европы.