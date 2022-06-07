Долецкая рассказала о состоянии после наезда курьера в Москве

Бывший главный редактор «Vogue Россия» Алена Долецкая после наезда курьера Delivery Club находится дома и чувствует себя нормально. Об этом журналистка 7 июня сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, она с ассистентом 6 июня переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, когда ее сбил курьер на электровелосипеде доставки Delivery club.

«Пока мы лежали на асфальте, курьер скрылся с места происшествия. Подъехавший полицейский уточнил, нужна ли помощь и тоже уехал. Спросил у нас, где водитель и увидев, уезжающего курьера, развёл руками и тоже уехал», — уточнила она.

Как добавила Долецкая, молодой человек остановился помочь пострадавшим, вынес им воды и тоже уехал, так как стоять на Остоженке не мог. Пострадавшие добрались до дома, сменили окровавленную одежду и посетили травматолога.

Как оказалось, у Долецкой перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, ей был наложен гипс. Также у журналистки многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы. «Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор», — написала она.

В настоящее время правоохранители ведут расследование обстоятельств ЧП.

Как 7 июня прокомментировали «Известиям» в Delivery Club, компания находится на связи с командой журналистки. Курьер, сбивший людей на переходе, установлен. «Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами, которым мы оказываем максимальное содействие. Если вина курьера подтвердится, он будет заблокирован окончательно», — добавили в Delivery Club.

Компания еще раз извинилась перед пострадавшей и ее командой, пожелав всем выздоровления.

Как ранее рассказал источник, инцидент произошел в Кропоткинском переулке.

Алена Долецкая — российский журналист, переводчик, главный редактор Interview Russia с момента его запуска в декабре 2011 года и Interview Germany, главный редактор Vogue Russia с 1998 по 2010 год.