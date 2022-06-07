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Военный эксперт назвал завершение освобождения Святогорска агонией ВСУ

Военный эксперт Литовкин: завершение освобождения Святогорска — это агония украинской армии
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Фото: РИА Новости
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Военный эксперт Виктор Литовкин во вторник, 7 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина о том, что город Святогорск практически полностью взят под контроль.

«Это продолжение бегства украинских войск, это продолжение агонии националистических частей. Это продолжение того позорного факта, что командиры бросают свои войска без поддержки, огневого взаимодействия, без распределения задач», — подчеркнул специалист.

Северодонецк зачищен от украинских боевиков. Онлайн спецоперации 7 июня
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По словам Литовкина, Святогорск представляет собой успех российской армии, которая «ежедневно освобождает один город в Донбассе, что стало уже нормой».

Говоря о стратегической важности города, военный эксперт заметил, что он является частью территориальной системы, поэтому имеет определенное значение. Однако, по словам Литовкина, «надо идти дальше и дальше».

Днем ранее Пушилин заявил, что Святогорск практически полностью взят под контроль.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России завершают освобождение города Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

6 июня Минобороны России показало боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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