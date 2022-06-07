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Бойцы ЛНР и ВС России отбили укрепленный пункт ВСУ под Боровским

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно с Вооруженными силами России отбила укрепленный пункт под Боровским. Украинские боевики отступили в жилую застройку, прикрываясь мирными жителями. Об этом 7 июня говорится в Telegram-канале НМ ЛНР.

Северодонецк зачищен от украинских боевиков. Онлайн спецоперации 7 июня
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«Боевики даже не пытались держать оборону, бросив личные вещи и хваленое иностранное вооружение, в спешке отступили в жилую застройку, прикрывшись мирными жителями», — уточняется в публикации.

В оставленных укрепленных позициях — километры траншей, пулеметные точки и блиндажи.

Поселок Боровское расположен в 12 км к юго-востоку от Северодонецка.

В конце мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что боевики оборудовали огневые позиции в жилых домах в Боровском. При этом эвакуация мирных жителей была запрещена.

6 июня стало известно, что жилая городская застройка в Северодонецке освобождена и зачищена от украинских формирований. Как рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, на окраинах Северодонецка — Сиротино — «серая зона», то есть над территорией нет устойчивого контроля одной из сторон.

Также он добавил, что украинские боевики заняли ряд зданий, а союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского.

28 мая сообщалось, что Северодонецк взят под контроль добровольцами из Чечни. До этого, 27 мая, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники Вооруженных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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