Банки одобрили около 6 тыс. заявок по льготной ипотеке для IT-специалистов

Порядка 6 тыс. заявок одобрено банками по льготной ипотеке для IT-специалистов. Об этом сообщил во вторник, 7 июня, глава Минцифры Максут Шадаев.

Кроме того, он заявил, что поправки в Налоговый кодекс РФ по льготам для IT-специалистов могут быть приняты до конца весенней сессии Госдумы.

Также министерство договаривается с регионами о введении упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей в сфере IT и надеется, что ИП смогут воспользоваться пониженной ставкой уже до конца лета.

При этом Минцифры не ожидает возвращения крупных иностранных производителей IT в Россию, добавил Шадаев.

В начале мая правительство РФ запустило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Премьер-министр Михаил Мишустин уточнял, что кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других городах — 9 млн рублей. Ожидается, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов.

Такую меру поддержки получат специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем заработной платы от 100 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов, от 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) для городов-миллионников.

Помимо этого, 2 марта премьер-министр анонсировал и другие меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них, в частности, грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и отсрочка от армии.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач. Всего было подготовлено три пакта мер поддержки специалистов в области информационных технологий. Среди них в том числе налоговый маневр, предусматривающий уменьшение налога на прибыль с 20 до 3% для IT-компаний и снижение тарифов страховых взносов с 14 до 7,6%.