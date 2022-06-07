В Москве представили подборку онлайн-инструментов для предпринимателей

Городской проект «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустил новый сервис для предпринимателей — «Бизнес-боксы». Он представляет из себя подборку онлайн-инструментов, которые помогут оптимизировать работу предприятия и вывести его на новый уровень развития, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«МБМ реализует новый проект «Бизнес-боксы» вместе с представителями отечественного рынка цифровых услуг. На данный момент подготовлено более 20 предложений. Они поделены на три категории: для компаний, ИП и самозанятых», — добавила она.

Подборку можно отфильтровать по категориям, среди которых «Маркетинг и реклама», «Управление финансами», «Бизнес-обучение». Сервис позволяет оценить спрос и предложение и подскажет, как перестроить бизнес в соответствии с новыми реалиями. Кроме того, он поможет с бухгалтерским учетом (обнаружит ошибки и даст рекомендации по их устранению) и с отправкой электронной отчетности в государственные органы.

Также «Бизнес-боксы» предлагают пройти курс по введению в MBA (магистр делового администрирования). Это престижная квалификационная степень, которую присваивают выпускникам бизнес-школ.

Сервис доступен зарегистрированным пользователям портала mbm.mos.ru. Ежемесячно там будут появляться новые бонусы партнеров проекта. Например, сейчас можно воспользоваться бесплатными баллами, потратив их на размещение рекламных объявлений о товарах на маркетплейсе.

Проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, призван помогать жителям города развивать свое дело. Специалисты проекта консультируют предпринимателей по различным вопросам, включая меры поддержки. Для повышения уровня бизнес-знаний созданы «Стартап-школа МБМ» и «Онлайн-академия МБМ».

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.