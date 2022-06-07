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ISU повысил минимальный возраст фигуристов во взрослых соревнованиях до 17 лет

ISU в ходе конгресса повысил возраст для участия фигуристов во взрослых соревнованиях до 17 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) во вторник решил повысить минимальный возраст фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет, начиная с сезона-2024/25. Это следует из трансляции мероприятия, ведущегося на You-Tube канале союза 7 июня.

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В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. В следующем сезоне он останется прежним. В сезоне-2023/24 он составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/25 уже поднимется до 17 лет.

Ранее во вторник ISU не принял поправку в устав, которая позволяет временно отстранить от членства в организации Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). За принятие поправки проголосовал 71 делегат конгресса ISU при необходимых 77 голосах.

Накануне сообщалось, что делегаты конгресса ISU провели тайное голосование по допуску российской делегации к участию в мероприятии и выборам на руководящие посты ISU. Большинство делегатов поддержали допуск делегаций из РФ и Белоруссии.

Ранее, 1 марта, Международный союз конькобежцев запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета. Фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам из этих стран запретили выступать на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.

Конгресс проходит в отеле Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa в Таиланде с 6 июня до 10 июня.

В 2022 году участники мероприятия обсудят почти 250 предложений. Также состоятся выборы на должности должностных лиц cоюза.

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